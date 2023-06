Vivawest schließt Grundstückskauf auf der Westfalenhütte ab

Vivawest investiert auf einem Teilareal der ehemaligen Dortmunder Westfalenhütte rund 70 Millionen Euro in den Neubau von rund 190 modernen, teilweise öffentlich geförderten Wohnungen. Das Grundstück hat das Wohnungsunternehmen von der BPD Immobilienentwicklung GmbH erworben.

.

Auf einem rund 8.300 m² großen Baufeld plant Vivawest den Neubau von ca. 190 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von über 13.900 m² für den eigenen Bestand. Knapp 30 Prozent der Wohnungen werden öffentlich gefördert errichtet, die weiteren Wohneinheiten frei finanziert. Zudem entsteht auf dem Gelände in den kommenden Jahren eine Tiefgarage mit rund 160 Stellplätzen für die künftigen Mieter. Alle Wohnhäuser entsprechen dem KFW-Standard 40- EE und werden ressourcenschonend per Fernwärme beheizt. Die Bauarbeiten sollen 2025 starten, die Fertigstellung ist derzeit für Mitte 2027 vorgesehen. Vivawest übernimmt die Wohnungen anschließend in die Bewirtschaftung.



„Der hohe Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen in zentraler Lage spricht unsere verschiedenen Zielgruppen an. Nachdem wir kürzlich eine umfassende Modernisierung unseres Quartiers Borsig-West abgeschlossen haben [wir berichteten], investieren wir mit diesem Projekt erneut gezielt in neuen Wohnraum für die Nordstadt und für Dortmund, das für uns zum absoluten Kernbestand zählt“, führt Bereichsleiter Portfoliomanagement/Akquisition Bastian Brusinski aus.



Die Entwicklung des sogenannten „Baufelds 1“ setzt Vivawest nach Plänen von RKW Architektur + um. Die Dortmunder Filiale des Architektenbüros konnte sich in einem von der Stadt Dortmund und dem Projektentwickler und Grundstücksverkäufer BPD Immobilienentwicklung ausgerichteten Architekturwettbewerb durchsetzen. „Das neue Quartier wird eine Bereicherung für die Dortmunder Nordstadt sein. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir hier den Wandel von der Industrienutzung hin zu einem lebendigen Ort zum Wohnen und Leben. Daher freuen wir uns, dass wir Vivawest als nachhaltigen Quartiersentwickler gewinnen konnten, um den ersten Teil im neuen Karlsquartier zu realisieren“, sagt Gerald Darkow, Verantwortlicher für die Gebietsentwicklung von BPD Immobilienentwicklung Region West. Die rechtliche Beratung für den Grundstücksverkäufer BPD erfolgte durch Hogan Lovells Düsseldorf.



Auf dem acht Hektar großen Areal der ehemaligen Westfalenhütte in der Dortmunder Nordstadt unweit des Borsigplatzes entsteht in mehreren Bauabschnitten ein neues Quartier. Das künftige Stadtviertel trägt den Namen Karlsquartier. Insgesamt sollen dort rund 800 neue Wohnungen entstehen, ein Viertel davon öffentlich gefördert. Hinzu kommen eine Kita, eine Schule, mehrere Gewerbeeinheiten und ein kleiner Park. Vivawest setzt im Rahmen des „Baufelds 1“ den ersten Teil der Entwicklungsmaßnahme Westfalenhütte um.