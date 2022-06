Vivawest schließt 26,7 Mio. schwere Modernisierung in Köln ab

Seit Frühjahr 2018 wurde an 57 Gebäuden mit 336 Wohnungen rund um den Hackhauser Weg, den Krebelspfad, den Krötschweg und den Pannenackerweg umfassend gearbeitet. Modernisierungsmaßnahmen und begleitende Instandsetzungsarbeiten haben hier den Wohnkomfort für die Mieter erhöht. Nun ist die Maßnahme abgeschlossen. Vivawest hat rund 26,7 Millionen Euro in die Modernisierung der 336 Wohnungen in Köln-Worringen investiert.

.

Nicht nur die Fassaden der Mehrfamilienhäuser erstrahlen nun in frischen, ansprechenden Farben und verleihen der Siedlung einen freundlichen Charakter. Die Gebäude aus den Baujahren 1961 bis 1965 haben zudem eine neue Gaszentralheizung sowie neue Fenster und teilweise neue Hauseingangstüren erhalten. Die erfolgte Dämmung der Fassaden, der obersten Geschossdecken bzw. der Schrägdächer und Kellerdecken trägt dazu bei, die Energiebilanz der Gebäude zu optimieren. Darüber hinaus wurden Vordächer, Balkone und Terrassen erneuert und neue Keller- und Dachgeschosstüren eingebaut. Der Einbau einer Gegensprechanlage schafft zusätzliche Sicherheit für die Mieter. Außerdem wurden die Bäder erneuert und barrierearm gestaltet. Begleitende Instandsetzungsarbeiten sowie eine Neugestaltung der Außenanlagen runden die umfassende Modernisierungsmaßnahme ab.



"Wir investieren in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden Euro in die energetische Modernisierung von durchschnittlich 2.050 Wohnungen pro Jahr. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und sorgen mit der Erneuerung der Wohnumfelder dafür, dass sich unsere Mieter in modernen Quartieren wohlfühlen können“, sagt Michael Marx, Bereichsleiter Bestandstechnik bei Vivawest. Das Unternehmen bewirtschaftet rund 4.800 Wohnungen in Köln, davon entfallen 487 Wohnungen auf das Quartier in Köln-Worringen.