Vivawest startet in diesen Tagen gleich drei neue Projekte mit dem Schwerpunkt Seniorenwohnraum und lässt hierfür die Bagger in Dortmund-Wambel, Witten-Heven und in Hamm-Heessen rollen. Die hohe Anzahl an zeitgleich durchgführten Neubauvorhaben unterstreicht die Strategie, das Investitionsprogram

Fotos: Dirk Bannert/Vivawest



[…]