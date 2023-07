Vivawest plant 100 Wohnungen in KÃ¶ln-Porz

Auf einem Grundstück südlich des Krankenhauses Porz plant Vivawest den Bau eines neuen Wohnquartiers. Im Rahmen eines Qualifizierungsverfahrens, in dem mehrere Architekturbüros ihre Ideen für die Umsetzung des Projekts vorgestellt hatten, wurde von einem Expertengremium der Siegerentwurf ausgewählt. Dieser dient als Grundlage für die weitere Planung der Quartiersentwicklung, die Vivawest mit den drei Gewinnern Astoc – Architects and Planners GmbH, Lorber Paul Architekten GmbH und Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH – und der Stadt Köln vorantreiben wird.

.