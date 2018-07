Vivawest legt Grundstein im Mühlenquartier

Die Vivawest hat am vergangenen Freitag mit ihren Projektpartnern im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Geisel die Grundsteinlegung für das neue Quartier Mühlenquartier mit 364 Wohnungen gefeiert. „Die Entwicklung des Mühlenquartiers ist ein Gewinn für Benrath und trägt zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf bei, den wir dringend benötigen. Ich freue mich über die Kooperation der beiden Projektpartner und das Engagement von Vivawest in Düsseldorf“, sagte Thomas Geisel, Oberbürgermeister von Düsseldorf. Die Wohnungsgesellschaft hatte den schlüsselfertigen Kauf des neuen Quartiers bereits auf der Expo Real 2017 bekanntgeben [Vivawest übernimmt die Projektentwicklung „Mühlenquartier“ ].

