⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
18. November 2025
18. November 2025
Drucken
Favoriten Off-Market-Transaktion
Vivawest kauft Weserhöfe in Düsseldorf
Vivawest hat eine Wohnanlage mit 98 Wohneinheiten vom Privatinvestor Dr. Josef Rick erworben. Die Wohnungen sind zu 100 Prozent öffentlich gefördert und bieten bezahlbaren Wohnraum in zentraler und urbaner Lage.
[…]
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 144.476 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €