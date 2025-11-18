Cookie Fehler:

Off-Market-Transaktion

Vivawest kauft Weserhöfe in Düsseldorf

Vivawest hat eine Wohnanlage mit 98 Wohneinheiten vom Privatinvestor Dr. Josef Rick erworben. Die Wohnungen sind zu 100 Prozent öffentlich gefördert und bieten bezahlbaren Wohnraum in zentraler und urbaner Lage.

[…]

