Vivawest kauft Baufeld auf Ex-Pierburg-Areal in Neuss

Vivawest erwirbt ein 4.545 m² großes Baufeld in Neuss vom Düsseldorfer Projektentwickler Bema. Auf dem zur ca. 60.000 m² großen Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Pierburg-Gelände gehörenden Baufeld sollen auf 9.735 m² Bruttogrundfläche insgesamt 104 Wohneinheiten entstehen, von denen 46 gefördert sind.

