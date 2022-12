Vivawest investiert in neues Quartier in Bonn

Vivawest investiert in ein im Bau befindliches Quartier in Bonn-Lannesdorf. Von der verantwortlichen Projektgesellschaft, einer Kooperation der Lubig GmbH und der Ten Brinke Projektentwicklung GmbH, wird das Wohnungsunternehmen dort schlüsselfertig über 160 Wohnungen sowie drei Gewerbeeinheiten übernehmen. Die Fertigstellung des Projekts, das den Namen „Lubig Quartier“ trägt, ist aktuell für Mitte 2026 geplant.

.

Die Projektgemeinschaft realisiert auf dem Gelände im Bereich der Deutschherrenstraße 175-187 im Stadtteil Bonn-Lannesdorf ein Quartier mit 161 Wohnungen in vier Wohngebäuden, darunter 58 öffentlich geförderte Wohnungen. Ebenfalls zur Projektentwicklung gehören drei Gewerbeeinheiten, darunter ein Supermarkt und eine Drogerie, sowie über 200 Tiefgaragenstellplätze, die zum einen für künftige Mieter und zum anderen als Kundenparkplätze eingeplant sind. Der Baubeginn für das „Lubig-Quartier“, für das derzeit der endgültige Bebauungsplan erstellt wird, ist für Ende 2023 vorgesehen. Der Quartiersname leitet sich vom Eigentümer und der ehemaligen Nutzung des Grundstücks ab – bis 1999 hatte die Ende der 1940er Jahre gegründete Josef Lubig GmbH dort ihren Hauptsitz.



„Vivawest wird weiterhin in den Neubau investieren und so einen Beitrag zum Klimaschutz und für bezahlbaren Wohnraum leisten. Das Lubig-Quartier ist dafür ein gutes Beispiel – hier entsteht auf dem angespannten Bonner Wohnungsmarkt und unweit unseres Quartiers Bonn-Mehlem attraktiver und nachhaltiger Wohnraum“, sagt Bastian Brusinski, Bereichsleiter Portfoliomanagement/Akquisition von Vivawest.



Nach der Fertigstellung bietet das Lubig Quartier in Bonn-Lannesdorf rund 12.250 m² Gesamtwohnfläche. Die modernen 1- bis 5-ZimmerWohnungen mit einer Größe von 31 bis 145 m² Wohnfläche sprechen sowohl Paare und Singles aller Altersgruppen als auch Familien an. Hinzu kommen gut 4.100 m² Gewerbefläche, die sich auf einen Supermarkt, eine Drogerie und eine weitere, noch nicht vorvermietete Fläche verteilen.



Alle im Rahmen des Projekts entstehenden Gebäude folgen der Klimaschutzstrategie von Vivawest, die einen klimaneutralen Gebäudebestand bis spätestens 2045 vorsieht. Sämtliche Wohngebäude werden entsprechend entweder Sole-Wasser-Wärmepumpen oder mit Luft-Wasser-Wärmepumpen beheizt und auf den Dächern nach Möglichkeit mit einer Photovoltaik Anlage ausgestattet. Vivawest bewirtschaftet in Bonn aktuell gut 1.000 Wohnungen.