Vivawest investiert erneut in Brühl

Vivawest investiert erneut in den Standort Brühl. Dazu kauft das Wohnungsunternehmen im Bereich zwischen Waldorfer Straße und Bonnstraße ein knapp 5.000 m² großes Areal von der Yanmaz Hausbau GmbH & Co. KG. Geplant ist auf dem Grundstück bis zum Jahr 2026 der Bau von 65 neuen Wohnungen. Die Vorbereitungen laufen bereits, Baustart ist voraussichtlich im Frühjahr 2024.

.

„Brühl ist ein attraktiver Standort in bester Lage zwischen Köln und Bonn, den wir uns weiter erschließen möchten. Seit 2019 haben wir hier mehrere Neubauprojekte gestartet, in deren Zuge fast 600 neue, dringend benötigte Wohnungen entstanden sind bzw. noch entstehen. Das Grundstück am nördlichen Ende der Bonnstraße schließt unmittelbar an die Brühler Innenstadt an und passt damit sehr gut in unser Konzept, lebens- und liebenswerte Quartiere und modernen Wohnraum zu schaffen“, sagt Bastian Brusinski, Bereichsleiter Portfoliomanagement und Akquisition von Vivawest.



Das rund 4.800 m² große Grundstück liegt im Zentrum von Brühl. Derzeit ist das Areal teilweise noch mit unterschiedlichen Gebäuden (Wohn- und Gewerbeeinheiten) bebaut. Diese werden in einem ersten Arbeitsschritt vom Projektpartner Grenzland-Bau abgebrochen. Anschließend sollen die ebenfalls von Grenzland-Bau durchgeführten Hochbauarbeiten starten. „Gemeinsam mit Vivawest haben wir bereits einige Projekte in Brühl erfolgreich umgesetzt, darunter am Pehler Feldchen und an der Berger Straße [wir berichteten]. Daher bin ich überzeugt, dass sich die künftigen Bewohner auch im hier entstehenden Quartier auf ihren neuen Lebensmittelpunkt freuen können“ sagt Marco Körkemeyer, Geschäftsführer der Grenzland-Bau GmbH. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Insgesamt investiert der Entwickler knapp 30 Millionen Euro in das neue Quartier. Der Verkaufsprozess wurde durch die Linked Immobilien GmbH & Co. KG begleitet.



Die Planung sieht vier Wohngebäude mit insgesamt 65 hochwertig ausgestatteten Wohnungen, die Wohnflächen zwischen 67und 125 m² bieten, vor. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 55 Stellplätzen. Sämtliche Häuser folgen der Klimaschutzstrategie von Vivawest, die einen klimaneutralen Gebäudebestand bis spätestens 2045 vorsieht. So werden die Gebäude ressourcenschonend per Luft-Wasser-Wärmepumpen beheizt. Zusätzlich werden auf den Dächern Photovoltaik-Anlagen installiert.



Vivawest bewirtschaftet in Brühl aktuell 337 Wohnungen. Zusätzlich entstehen im Rahmen diverser Neubauvorhaben seit 2019 weitere Wohnungen, die zum Teil bereits fertiggestellt sind. Der Bestand in Brühl wird somit in den kommenden Jahren erheblich wachsen.