Vivawest hisst Richtkrone in Dortmund-Brechten

Seit August 2022 errichtet Vivawest in der ehemaligen Bergbau-Siedlung „In der Esche“ im Dortmunder Stadtteil Brechten sieben Gebäude mit 92 Wohnungen und 94 Stellplätzen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant. Im Rahmen eines traditionellen Richtfests feierte Vivawest gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Westphal und weiteren Gäste die bisherigen Fortschritte des Neubauprojekts im Dortmunder Norden.

