Vivawest feiert Grundsteinlegung in Münster

Für 282 von insgesamt über 500 neuen Wohnungen in Münsters Zentrum-Nord ist am Donnerstag (4. Juli) in Anwesenheit von Oberbürgermeister Markus Lewe der Grundstein gelegt worden. Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen Vivawest hat die 282 Wohnungen in 13 Gebäuden mit einer Kindertagesstätte von der münsterischen CM Immobilien Entwicklung GmbH erworben. Die weiteren Wohnungen errichtet die Grevener Unternehmensgruppe Sahle Wohnen, mit dem CM das gesamte Projekt auf die Beine gestellt hat.

.