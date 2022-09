Vivawest feiert Baustart des Modellquartiers in Dortmund-Huckarde

Das auf fünf Jahre angelegte Projekt „Modellquartier Bergmannsgrün“ in Dortmund-Huckarde liegt im Zeitplan. Anfang September sind wie vorgesehen die Arbeiten für die Modernisierung und Dachaufstockung von 16 Gebäuden gestartet. Das hat Vivawest am Freitag gemeinsam mit den Mietern und Anwohnern des Quartiers gefeiert. Ob der Name „Bergmannsgrün“ erhalten bleibt, entscheiden die Bewohner des Quartiers.

„Für uns ist der planmäßige Start des ersten Bauabschnitts natürlich ein Grund zur Freude – ein schöner Moment, den wir gern mit den Menschen im Quartier teilen möchten“, sagt Projektleiter Dr. Maurizio Lindemann, Fachbereichsleiter Zentrale Quartiersentwicklung von Vivawest. Bei Musik, Snacks und Getränken konnten die Mieter und Anwohner am Walkmühlenweg zusammenkommen und sich untereinander austauschen. Das Projektteam der Vivawest und deren Partner standen wie schon beim Infomarkt im vergangenen Mai Rede und Antwort und informierten zum weiteren Projektverlauf. Für Staunen bei kleinen und großen Mietern sorgte die Falkner-Show, die auf einer Wiese zwischen den Häuserzeilen stattfand.