Vivawest investiert weiter in Wohnungen in Nordrhein-Westfalen

Vivawest baut seine Präsenz entlang der Rheinschiene weiter aus: Das Wohnungsunternehmen hat insgesamt 419 Wohnungen, davon 368 Wohneinheiten öffentlich gefördert, in Bonn, Köln sowie im Rhein-Sieg- und Rhein-Erft-Kreis von verschiedenen Privateigentümern in einem Off-Market-Deal erworben.

.

Das von Vivawest erworbene Immobilienpaket umfasst 419 Wohneinheiten mit mehr als 30.000 m² Wohnfläche, eine Gewerbefläche sowie 20 Garagen, 241 Tiefgaragen- und 99 Außenstellplätze. 215 dieser Wohneinheiten befinden sich in Bonn und 57 in Köln. Die weiteren 147 Wohnungen verteilen sich auf die Städte Bornheim, Alfter, Hennef, Swisttal, Erftstadt, Rheinbach, Niederkassel, Wesseling und Siegburg.



Die Objekte stammen aus den Baujahren 1984 bis 2012 und weisen eine baujahrestypische gute Qualität auf. Die Grundrisse der Wohnungen umfassen durchschnittlich 72 m².



Vivawest investiert mit Modernisierung in Leverkusen

Vivawest hat in den vergangenen Jahren 394 Wohnungen im Quartier Leverkusen-Wiesdorf-Ost umfangreich modernisiert und energetisch optimiert. Weitere Modernisierungen von insgesamt 361 Wohneinheiten in Leverkusen-Quettingen und Leverkusen-Wiesdorf-West sind bereits gestartet.



Die Modernisierungsmaßnahmen zur energetischen Aufwertung des Leverkusener Quartiers rund um die Heinrich-Heine- und Karl-Krekeler-Straße in 124 Wohnungen sind abgeschlossen. Die Fassaden sowie die Keller- und obersten Geschossdecken der insgesamt 23 Gebäude erhielten Wärmedämmungen. Neue Fenster und energieeffiziente Zentralheizungen mit Warmwasserbereitern tragen nun zu deutlich besseren energetischen Eigenschaften bei. Darüber hinaus wurden die Balkone saniert und die Bewohner im Erdgeschoss können jetzt aus ihren Wohnungen direkt auf ihre Terrasse im eigenen Garten gehen. Neue Bäder sorgen ebenso für einen erhöhten Wohnkomfort.



Vivawest bewirtschaftet in Leverkusen etwa 5.000 Wohnungen. Auf das Quartier Leverkusen-Wiesdorf-Ost entfallen davon 1.749 Wohneinheiten. Um den Wohnkomfort für die Bewohner zu erhöhen, die energetischen Eigenschaften des Wohnquartiers aufzuwerten und Raum für neue Mieter zu schaffen, hat VIivawest bislang rund 24,8 Millionen Euro in die Modernisierung und rund 3,6 Millionen Euro in den Neubau investiert. Aktuell nimmt Vivawest weitere 19,9 Millionen Euro zur Modernisierung von 361 weiteren Wohnungen in Leverkusen-Quettingen und Leverkusen-Wiesdorf-West in die Hand.