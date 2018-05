Vivawest erwirbt 84 schlüsselfertige Neubauwohnungen in Bochum

Im ersten Quartal 2018 hat Vivawest in dem Neubauprojekt „Palladio 21 – Stadtparkviertel Bochum“ von der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH aus Essen 84 Wohneinheiten gekauft. Der Bau der 84 Wohneinheiten soll im September 2018 beginnen und eine Fertigstellung ist voraussichtlich im vierten Quartal 2020 geplant.

Von den insgesamt vier Bauabschnitten in dem Neubauprojekt „Palladio 21“ auf dem ca. 1,9 Hektar großen Areal im beliebten Stadtparkviertel von Bochum hat Vivawest einen Bauabschnitt mit ca. 6.000 m² Grundstücksfläche an der Wielandstraße erworben. Hier sollen in den nächsten zwei Jahren sechs Mehrfamilienhäuser mit rund 7.430 m² Wohnfläche verteilt auf 84 Wohnungen sowie 101 Tiefgaragenplätze entstehen. Bei dieser Transaktion vermittelt hat die Firma Brockhoff Invest aus Essen.



Auf den drei weiteren Baufeldern sind hochwertige Eigentumswohnungen und Townhouses sowie kleinere Büroflächen geplant. Im Sommer dieses Jahres wird die Eckehard Adams Wohnungsbau mit einem weiteren Bauabschnitt in die Einzelvermarktung von Wohnungen starten.



Die Gebäude sind als qualitativ hochwertige Viergeschosser konzipiert und werden barrierearm errichtet. Die 84 Wohnungen haben Grundrisse zwischen 41 und 152 m², die sich auf ein bis vier Räume verteilen. 50 Prozent der im ersten Bauabschnitt entstehenden Mietwohnungen werden aus 3-Raum-Wohnungen mit durchschnittlich 93 m² bestehen, die vor allem Paare aller Altersklassen, Familien aber auch Singles ansprechen sollen.



Zur gehobenen Ausstattung der Wohnungen gehören elektrische Rollläden, Terrassen oder Balkone mit ebenerdigen Zugängen, Fußbodenheizung sowie eine Videogegensprechanlage inklusive Farbmonitor. Energetisch entsprechen die Gebäude dem KfWEffizienzhaus 55-Standard und verfügen alle über Aufzugsanlagen.



Das Projektgrundstück liegt knapp einen Kilometer nördlich der Bochumer Innenstadt in der Nähe des beliebten Stadtparks. Durch diese zentrale Lage sind Einrichtungen des täglichen Bedarfs fußläufig zu erreichen. Schulen und Kindergärten aber auch Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, wie das deutsche Bergbaumuseum, das Planetarium oder das Kunstmuseum, befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Wohnumfeld ist geprägt durch gründerzeitliche Villen und Häuser aus dem frühen 20. Jahrhundert.



Eine Autobahnanschlussstelle an die A40 befindet sich nur einen Kilometer entfernt, auch die nahelegende U-Bahnhaltestelle bietet eine sehr gute regionale und überregionale Anbindung – den Bochumer-Hauptbahnhof erreicht man in nur vier Fahrminuten. Von 2018 bis 2022 plant Vivawest, in Nordrhein-Westfalen mehr als 5.200 neue Wohnungen zu bauen und über 2 Mrd. Euro zu investieren.