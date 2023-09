Vivawest baut im Zentrum von Recklinghausen

Vivawest baut 29 neue und energieeffiziente Wohnungen im Zentrum von Recklinghausen. Bei schönstem Sonnenschein legte heute Geschäftsführer Uwe Eichner gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Tesche, Projektpartnern und weiteren Gästen den Grundstein für den Neubau. Die Arbeiten laufen seit Mai 2023.

