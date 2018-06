Vivanium mit der Verwaltung von 3.000 Wohneinheiten in Zwickau beauftragt

Vivanium Real Estate Services wurde mit der Verwaltung von 3.000 Wohneinheiten in Zwickau beauftragt. Die Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 190.000 m² gehören zum Bestand der ZBI Fondsmanagement AG, Erlangen, die das Portfolio jüngst von der Vonovia für den offenen Publikumsfonds UniImmo: Wohnen ZBI gekauft hat. Die rund 80 Immobilien verteilen sich auf ganz Zwickau.

.

Für die optimale Betreuung der Objekte eröffnet Vivanium ein Büro in Zwickau. „Wir haben neue Mitarbeiter für die Objektbetreuung eingestellt und uns mit der Büroeröffnung in Zwickau so aufgestellt, dass wir ZBI mit einem Höchstmaß an Qualität und Flexibilität bei allen technischen und kaufmännischen Leistungen unterstützen können“, sagt Dirk Tönges, Managing Partner Vivanium. ZBI und Vivanium streben hier eine langfristige Zusammenarbeit an.