Vistra mietet Büros am Campus neue balan

Neuer Mieter auf der neuen Balan: Zum 1. Dezember 2023 wird sich Vistra Deutschland am Münchener Campus „neue Balan“ niederlassen. Das Unternehmen aus den Bereichen Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Fondsadministration wird seine auf rund 380 m² Bürofläche im Haus 27 nachgehen. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

.

Das Campusareal im Südosten Münchens verfügt über ca. 200.000 m² Mietfläche und wird von der Allgemeinen Südboden Grundbesitz entwickelt, die das „Haus 27“ in 2021 an den Offenen Publikumsfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment verkauft hat [wir berichteten]. Das Gebäude in der Balanstraße 73 bietet auf neun Etagen insgesamt 32.197 m² Büro- und Ausstellungsflächen mit Sky-Gärten und Dachterrassen, die durch 330 Pkw-Stellplätze in zwei Untergeschossen ergänzt werden.