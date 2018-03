Vistra managt Gesundheitsimmobilien für Captiva

Vistra übernimmt das Property Management Mandat für den Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1 Fonds. Neben der technischen und kaufmännischen Immobilienverwaltung wird Vistra auch bei der technischen Projektsteuerung beraten.

.

„Wir freuen uns über dieses umfassende Mandat von Captiva“, sagt Oliver Oser, Managing Director der Vistra. „Die Verwaltung von Gesundheitsimmobilien stellt eine große Verantwortung an das Property Management dar und zeigt, dass wir in allen Bereichen unsere Kunden durch die Qualität unserer Leistungen und durch unser umfangreiches Leistungsangebot, insbesondere in der technischen Objektverwaltung und der Projektsteuerung, überzeugen können.“



Vistra startet ab dem 01.03.2018 mit dem Property Management für die bereits erworbenen Immobilien in Hamburg und Viersen. Das 1993 errichtete und 2017/18 modernisierte Endokrinologikum Hamburg liegt in der Lornsenstraße 6 und verfügt über ca. 4.600 m² Praxis- und Laborflächen und ist langfristig an die Amedes Gruppe vermietet. Das Ärztehaus in Viersen (nahe Düsseldorf) im Ransberg 25 ist ein Neubau mit ca. 3.500 m² Mietfläche und 75 Stellplätzen. Hauptmieter der Immobilie ist die DaVita MVZ Viersen GmbH.



Der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1 Fonds ist mit dem Erwerb der ersten Investments in Hamburg und Viersen für rund 30 Mio. EUR gestartet. Der bereits vollständig gezeichnete offene Immobilien-Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Investoren nach KAGB verfügt über eine Kaufkraft von bis zu 310 Millionen Euro. Im Fokus stehen Ärzte- und Gesundheitszentren, Medizinische Versorgungszentren und ambulante Einrichtungen ab einer Objektgröße von ca. 7 Mio. Euro in Städten ab 50.000 Einwohnern.