Vistra-CMde-Kooperation übernimmt Magdeburger Flora-Park

Die Revitalisierung des 60.000 m² großen fachmarktorientierten Flora-Parks ist fast abgeschlossen, die ersten neuen Geschäfte in den modernisierten Ladenzeilen feiern peu à peu ihre Eröffnung. Für den Eigentümer Rockspring Property Investment Managers offensichtlich auch der richtige Zeitpunkt das Property Management neu zu ordnen und ein neues Mandat an den Property Manager Vistra zu vergeben.

.

Vistra wird sowohl das kaufmännische als auch das technische Property Management für den Flora-Park übernehmen. Den Bereich Center Management deckt das Unternehmen durch eine Kooperation mit der CMde Centermanager und Immobilien GmbH als Nachunternehmer ab. Laut Vistra gewährleistet das Unternehmen durch diese Verbindung einen „kanalisierten Informations- und Reportingfluss zum Eigentümer und bietet ihm gleichzeitig die professionellen und hochspezialisierten Centermanagementleistungen von CMde“. Die technische Objektverantwortung, insbesondere hinsichtlich der Steuerung und Überwachung der Betreiberverantwortung verbleibt vollständig bei Vistra. CMde wird als Ansprechpartner der Mieter fungieren und neben der Vermietung der Konzessionärsflächen auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Center-Marketing verantworten sowie das Asset Management bei der Positionierung des Objektes am Markt unterstützen.



Rockspring hatte das Shopping Center in der Olvenstedter Graseweg 37 für sein Investmentvehikel TransEuropean Property Limited Partnership VI (TEP VI) im Herbst 2016 für rund 117 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Das Center umfasst 66.500 m² Einzelhandelsfläche verteilt auf 90 Einheiten, sowie 2.700 Parkplätze. Die Ankermieter sind Real,-, Roller Möbel und ein 2.400 m² großer TK Maxx-Shop. Weitere namenhafte Mieter sind Medimax, C&A, Deichmann, dm und Aldi. Das in 1992 errichtete Center wird momentan komplett saniert, um das Center wieder zukunftsfit zu machen und die zuletzt gravierenden Leerstände abzubauen. Die 25 Mio. Euro schwere Revitalisierungsmaßnahme wurde noch durch den Alt-Eigentümer, dem Londoner Investment Manager Chenavari, in 2015 angestoßen und in diesem Jahr durch Rockspring fertig gestellt.