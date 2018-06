Vista Reihenhaus errichtet 19 Häuser in Essen-Frohnhausen

Visualisierung eines Haustyps L

Die zur Dornieden Gruppe gehörende Vista Reihenhaus GmbH errichtet in Essen-Frohnhausen 19 Reihenhäuser. Auf einem rund 4.500 m² großen Grundstück an der Giesebrechtstraße entstehen zwei Haustypen in einer aufgelockerten Bebauung: Der Haustyp Vista L mit 129 m² Wohnfläche verfügt über vier Zimmer, Küche, Bad und Gäste-WC. Darüber hinaus bietet das großzügige Studio im Dachgeschoss weitere, vielfältige Möglichkeiten wie beispielsweise die Nutzung als separate Elternetage oder als Freizeitraum. Der Vista Typ M mit 110 m² Wohnfläche hat drei Zimmer, Küche, Bad und Gäste-WC und ebenfalls viel Platz im Dachstudio. Der Haustyp M wird schon ab 233.990 Euro angeboten, Typ L ab 253.990 Euro.

„Die Preise sind Komplettpreise inklusive Grundstück und Erschließung“, betont Vista-Geschäftsführer Martin Dornieden. Möglich ist das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis durch eine optimierte Planung und serielle Bauweise. Die auf Einfamilienhäuser spezialisierte Vista wurde 2008 gegründet und ist mit mehr als 1.000 verkauften Eigenheimen im Rheinland, Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet ein gefragter Partner für den Wohnungsbau. In Gelsenkirchen konnte Vista beispielsweise schon einige Projekte realisieren.



Mit einer eigenen Paketstation und Carsharing-Plätzen bleiben die Bewohner an der Giesebrechtstraße mobil. Jedes Haus verfügt über ein innovatives Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Eine Besonderheit ist das Blockheizkraftwerk, mit dem alle Einheiten mittels Nahwärme versorgt werden. Das Ergebnis ist ein KfW-Effizienzhaus 55 mit entsprechenden Fördermöglichkeiten.



Die Erschließung beginnt im Sommer. Der Hochbau ist für dieses Jahr geplant, mit den ersten Fertigstellungen wird im Frühjahr 2019 gerechnet.



Neue KITA in der Nachbarschaft

Das neue Wohngebiet ist vor allem wegen der neu entstandenen Kindertagesstätte in direkter Nachbarschaft für junge Familien attraktiv. An gleicher Stelle errichtet die ebenfalls zur Dornieden Gruppe gehörende Fairhome GmbH zudem drei Mehrfamilienhäuser mit 85 Mietwohnungen, die ein Investor erworben hat. Mit diesem zusätzlichen Angebot wird die Quartiersentwicklung am Standort weiter vorangetrieben. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar. Da man in wenigen Minuten an der S-Bahn-Haltestelle ist, ist der Standort für Pendler ideal. Entspannung und Ruhe gibt es im grünen Süden, der mit dem Baldeney-See und der üppigen Natur an der Ruhr über eine hohe Lebensqualität verfügt.