Vista mietet 700 m² in Berlin-Kreuzberg

Die Vista gGmbH hat in Berlin einen weiteren Standort angemietet: Einen Gewerbehof in der Muskauer Straße 24 im Stadtteil Kreuzberg. Insgesamt umfassen die neuen Räumlichkeiten rund 700 m², die sich über drei Stockwerke erstrecken. Der Verbund für integrative soziale und therapeutische Arbeit hat bereits Anfang Juli das 1. und 2. Obergeschoss bezogen, in denen eine Beschäftigungs- und Beratungseinrichtung untergebracht ist. Das Erdgeschoss wird ab 01. August 2020 als Raum für aktive Suchtarbeit fungieren. Vermieter der 1895 erbauten Immobilie ist die Biddex Hausverwaltung GmbH. Im Rahmen des Vermittlungsprozesses war Savills für den Mieter beratend tätig.

