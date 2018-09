Vista kauft Grundstücke in Dortmund und Krefeld

Die Vista Reihenhaus GmbH aus Mönchengladbach hat in Krefeld an der Feldstraße ein rund 5.600 m² und in Dortmund ein ca. 4.900 m² großes Grundstück im Baugebiet Brechtener Heide erworben. In Krefeld wird Vista 18 Einfamilienhäuser in zwei Haustypen errichten, in Dortmund sind 22 Reihenhäuser ebenfalls mit zwei Haustypen geplant.

.

Während in Krefeld gerade das Baurecht in Form eines Bebauungsplanes geschaffen wird, kann mit der Maßnahme in Dortmund sofort begonnen werden. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2019 avisiert, mit der Fertigstellung wird Ende 2019 gerechnet. Vista hat im Ruhrgebiet schon einige Projekt erfolgreich realisieren können. Und auch Krefeld ist für das Unternehmen bekanntes Terrain. An der Lehmheide konnte der Projektentwickler zuletzt vor zwei Jahren 55 Doppel- und Reihenhäuser realisieren.