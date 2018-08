Vista errichtet fünf Reihen- und 44 Doppelhäuser in Neubeckum

Die zur Dornieden Gruppe gehörende Vista Reihenhaus GmbH errichtet in Beckum ein neues Wohnquartier mit fünf Reihen- und 44 Doppelhäusern. Auf einem rund 11.600 m² großen Grundstück an der Vellerner Straße im Stadtteil Neubeckum entstehen zwei Haustypen in einer aufgelockerten Bebauung. Der Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant, mit den ersten Übergaben wird im Herbst 2019 gerechnet.

.

Das Doppelhaus Vista Typ L mit 129 m² Wohnfläche verfügt über vier Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC und ein großes Dachstudio, das sowohl als Elternetage wie auch als Arbeitszimmer genutzt werden kann. Das Dachstudio bietet viel Platz, um individuellen Wohnwünschen gerecht zu werden. Der Vista-Typ M mit 110 m² Wohnfläche wird als Reihen- und Doppelhaus angeboten und hat drei Zimmer, Küche, Bad und Gäste-WC sowie ebenfalls viel Platz im Dachstudio. Das Reihenhaus Typ L wird bereits ab 258.990 Euro angeboten, Typ M als Reihenhaus ab 208.990 Euro. „Die Preise sind Komplettpreise inklusive Grundstück und Erschließung“, betont Vista-Geschäftsführer Martin Dornieden.



Standard-Glasfaser-Anschluss und Carsharing-Stellplätze

Für Vista ist Neubeckum als Wohnstandort ideal. Das Wohngebiet ist eingerahmt von einer grünen Umgebung. Ein Highlight ist der Freizeitsee Tuttenbrock mit seiner Wasserskianlage und einem Eventcenter. In der Nachbarschaft liegt das Naturschutzgebiet Vellumer Brook, direkt vor der Haustür liegen ein kleiner Park und ein attraktiver Spielplatz. „Die Lage ist vor allen Dingen für Familien ideal“, so Martin Dornieden. Und sicherlich auch für Pendler: Der Ortsteil liegt an der Bahnstrecke Hamm-Minden. Von hier aus ist Münster in 60 Minuten erreichbar, Bielefeld in 30 und Hamm in 14 Minuten. Auch die Ruhrgebiets-Städte Dortmund, Essen, Bochum und Duisburg sind in Pendlernähe.



Kfw-Effizienzhaus 55

Die Energieversorgung wird durch eine eigene Pelletanlage gewährleistet. Die Vista-Häuser bieten als KfW-Effizienzhaus 55 entsprechende Fördermöglichkeiten. Das Vista-Wohnquartier ist Teil des 22.000 m² großen Baugebietes, das von der beta Baulandentwicklungsgesellschaft aus Bergkamen im Auftrag der Stadt Beckum erschlossen wurde. Das Vista-Investitionsvolumen beträgt rund 9,7 Millionen Euro.