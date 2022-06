Vision kauft Wohnportfolio in Kassel

Die Vision Group investiert erstmals in Nordhessen und sichert sich ein vier Objekte umfassendes Wohnportfolio aus dem Jahr 1920. Die insgesamt 40 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in Kassel verfügen über knapp 2.600 m² Mietfläche bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von ca. 82 m².

