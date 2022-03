Vision Group und KKR erwerben erstes Wohnportfolio in Bayern

Vision Group hat gemeinsam mit KKR ein Wohnportfolio von 163 Einheiten im niederbayrischen Dingolfing erworben. Dabei handelt es sich um die erste Transaktion seit Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft [wir berichteten]. Die neu erworbenen Wohnungen verfügen über eine Gesamtmietfläche von etwa 9.700 m².

.

Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen besitzen Wertsteigerungspotential durch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum sowie digitalen Lösungen wie beispielsweise Schlüsselmanagement, Kommunikationssysteme und Touchpoint-Displays, um Mieter über anstehende Wartungsarbeiten zu informieren.



„Aufgrund der Nähe zu den Städten München und Regensburg und der Attraktivität des Standortes Dingolfing sehen wir substanzielles Potenzial in der Weiterentwicklung des Portfolios. Mit der Akquisition haben wir erstmalig in Bayern investiert und verstärken damit unsere lokale Präsenz und unsere Wachstumsstrategie.“, sagt Niclas Wallrafen, COO und Partner der Vision Group.



Das Wohnportfolio im niederbayrischen Dingolfing liegt in unmittelbarer Nähe zur Isar und dem Stausee Dingolfing. Darüber hinaus befinden sich die Wohnungen im Einzugsgebiet wichtiger Wirtschafts- und Produktionsstandorte sowie dem Flugplatz Dingolfing. Die Stadt liegt etwa 100 km nordöstlich von München und 80 km vom Chiemsee entfernt.



Im vergangenen Monat haben die Vision Group und KKR eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben [wir berichteten]. Gemeinsam planen die Parteien zukünftig Privatanlegern, Family Offices oder institutionellen Investoren geeignete Wohnimmobilien als Kapitalanlagemöglichkeit zur Verfügung stellen. Die Partner planen dazu, Immobilien zu erwerben und diese durch gezielte Investitionen zu optimieren, um somit die Wohnqualität für Mieter zu verbessern und die Energieeffizienz der Gebäude zu steigern.



Für die Käuferseite war Rittershaus Rechtsanwälte rechtlich beratend tätig, BNP Paribas Real Estate fungierte als Transaktionsberater der Verkäufer.