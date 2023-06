Vision Group stattet Objekte mit DHL Packstationen aus

Die Vision Group kooperiert mit Deutsche Post DHL, um die Wohnungsbestände mit DHL-Packstationen auszustatten. Ziel der Kooperation ist es, die Dekarbonisierung der eigenen Bestandsimmobilien voranzutreiben und wohnortsnahe Packstationen als ein Element der ESG-Strategie zu etablieren.

.

„Die systematische Integration von DHL-Packstationen in unsere Liegenschaften reduziert Leerfahrten und leistet folglich einen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Bestände – wir sparen bis zu 30 Prozent an CO2 auf der letzten Meile eines Pakets im Vergleich zur Haustürzustellung ein. Aber nicht nur das: Alle Prozesse werden für DHL Paketzusteller und für unsere Bewohner einfacher und effizienter“, sagt Lucas Falter, CPO der Vision Group.



"Die systematische Einrichtung von Packstationen in Wohnsiedlungen bringt für Zusteller und Kunden viele Vorteile und ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Paketlogistik“, ergänzt Tim Ewering, Abteilungsleiter Strategisches Partnermanagement, Deutsche Post DHL.