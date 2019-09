Pegasus realisiert 8. Projekt in Wien

Pegasus Capital Partners GmbH ist zum wiederholten Mal in der österreichischen Hauptstadt unterwegs und investiert in sein mittlerweile 8. Projekt in der Metropole. Zusammen mit der Vision Estate Holding GmbH hat der Mezzanine-Spezialist in einem Paket-Ankauf das historische Palais Strudlhof sowie das angrenzende Hotel Strudlhof im 9. Wiener Bezirk erworben. Die beiden Grundstücke verfügen über eine Gesamtgrundstücksfläche von rund 5.500 m². Über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.