Vision ernennt Felix Marmann zum Director Transactions

Felix Marmann ist bei der Vision Group künftig in der neu geschaffenen Position als Director Transactions tätig. Der 28-Jährige stieß Anfang 2022 zum Unternehmen und unterstützte seitdem das Ankaufsmanagement mit dem strategischen Partner KKR.

Als Director Transactions steuert er nun die Transaktionsprozesse des Wohnimmobilieninvestors und Asset Managers aus Mannheim und ist Schnittstelle und Ansprechpartner für alle mit Vision verbundenen Unternehmen. Der 28-Jährige analysiert Investmentopportunitäten und koordiniert das Zusammenspiel interner Geschäftsfelder mit Fokus auf Prozessoptimierung durch Digitalisierung.



„Felix kenne ich seit klein auf, uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Umso mehr freuen wir uns, ihn mit an Bord zu haben. Er ist mit seinem Know-how in der Immobilien- und Digital- sowie Startup-Branche eine enorme Bereicherung für uns“, sagt Niclas Wallrafen, COO und Partner der Vision Group.



„Felix ist ein Digital-Experte und unterstützt künftig insbesondere den Aufbau unserer digitalen Infrastruktur, um die Effizienz und Geschwindigkeit der Transaktionen zu steigern und langfristig zu optimieren“, ergänzt Felix Balck, CEO und Gründer der Vision Group.



Felix Marmann bringt über fünf Jahre Berufserfahrung in der Digital-Startup-Branche mit dem Fokus auf Digitale Marktplätze und Cloud Computing mit. 2017 gründete Marmann die digitale Netzwerk-Plattform STYNG, auf der Tätowierer ihre Dienstleistung professionell präsentieren und vermarkten können. Vor seiner Selbstständigkeit war Marmann bereits knapp 1,5 Jahre bei Vision als Investmentmanager tätig. Der Betriebswirt hält einen Bachelor of Science der Universität Mannheim und hat während seines Studiums ein Semester im Ausland an der Jiaotong-Universität in Shanghai studiert.



„Die Hands-on-Mentalität und die digitale Ausrichtung haben mich bei Vision überzeugt. Ich freue mich, als Teil eines dynamischen Teams meine Expertise in der Prozessoptimierung gezielt einzusetzen und das Unternehmen zu einem führenden digitalen Konzeptimmobilienanbieter weiterzuentwickeln“, sagt Felix Marmann.