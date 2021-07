„Vintage Fabrik“ mietet in der Hamburger Hof Passage

Die IPH Centermanagement hat mit dem Second-Hand-Laden „Vintage Fabrik“ einen vierjährigen Vertrag über eine 450 m² große Einzelhandelsfläche in den Hamburger Hof Passagen abgeschlossen. Bereits seit Juni ist der Laden für Kunden geöffnet.

.

„Vintage Mode ist gerade bei der jüngeren Zielgruppe absolut im Trend - nicht zuletzt unter Nachhaltigkeitsaspekten. Das Konzept bietet konkreten Mehrwert für Besucher und Mieter in Form einer Ausweitung des Angebots und höherer Frequenzen“, so Sven Ahlers, Senior Leasing Manager bei IPH Centermanagement.



Der Hamburger Hof am Jungfernstieg 26 ist die älteste Passage Deutschlands. Zwischen 1881-1883 entstand hier das Hotel „Hamburger Hof“ als ansprechendes Mainsandstein-Gebäude. In den 1970er Jahren erfolgte die Umnutzung zu einem Büroobjekt mit angeschlossener Einkaufspassage. Das Ensemble steht aufgrund seiner architektonisch-geschichtlichen Bedeutung unter Denkmalschutz.



Die gesamte Nutzfläche beläuft sich auf 15.500 m², davon rund 10.000 m2 Büro- und Praxisflächen sowie 5.500 m² Handel- und Gastronomieflächen. IPH Centermanagement ist seit 2018 mit dem Vermietungs- und Center- Management mandatiert.