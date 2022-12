Am vergangenen Wochenende feierte der vietnamesische Autohersteller Vinfast die Eröffnung seines ersten deutschen Flagship-Stores. Der Showroom liegt in prominenter Lage am Rudolfplatz. In der publikumswirksamen Lage will das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland steigern und Kunden gewinnen. Das „Haus am Rudolfplatz“ (Habsburgerring 24-28, Rudolfplatz 9) gehört zum Bestand von AEW

[…]