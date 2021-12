Vincent Schneider gründet Transaktionsberatungsunternehmen Vitura

Vincent Schneider (MRICS) hat den Beratungsspezialisten Vitura mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Das Unternehmen begleitet den An- und Verkauf von Einzelobjekten und Portfolios. Darüber hinaus werden Analysen und Wertsteigerungsstrategien für Gewerbe- sowie Wohnimmobilien privater und institutioneller Kunden erstellt.

.

Geschäftspotenzial sieht das Unternehmen prinzipiell nicht nur in den deutschen Top-7-Standorten, sondern auch in B- und C-Städten. „Der Markt ist durch die Coronapandemie in Teilbereichen bei hohem Preisniveau in eine Seitwärtsbewegung eingetreten. Gleichzeitig erschweren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Entscheidungsfindung auf Seiten der Mieter“, so Vincent Schneider, Managing Partner der vitura. „Für Investoren wird es in diesem Umfeld immer herausfordernder, langfristig attraktive Objekte zu finden. Als junges und agiles Unternehmen können wir Projekte mit hoher Geschwindigkeit umsetzen. Darin sehen wir im aktuellen Marktumfeld einen großen Vorteil.“



Vincent Schneider verfügt über rund acht Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Von 2017 bis 2021 arbeitete der 34-Jährige als Associate Director für Oceans & Company. Zuvor war er als Investment Analyst für die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft (heute Patrizia) tätig. Insgesamt begleitete Schneider auf dem nationalen und europäischen Immobilienmarkt Transaktionen mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro. Er hält einen Bachelorabschluss im International Real Estate Management von der Technischen Hochschule Aschaffenburg.