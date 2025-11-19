Vincent Mulder wechselt von Kondor Wessels zu Laborgh

Vincent Mulder wechselt nach 13 Jahren bei Kondor Wessels zur Konkurrenz: Der Manager übernimmt bei Laborgh Investment künftig die Bereiche Operations & Finance und bildet gemeinsam mit Florian Lanz die Unternehmensleitung.

.

„Mit Vincent Mulder gewinnen wir einen erfahrenen Partner in der Geschäftsführung, der die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung kennt und unser operatives Geschäft gezielt weiterentwickeln wird“, sagt Florian Lanz, Geschäftsführer und Gründer von Laborgh. Mit dem Schritt stärkt der Berliner Projektentwickler seine operative und organisatorische Basis. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund 4.500 Wohneinheiten, die mittelfristig auf 5.000 ausgebaut werden soll. Das aktuelle Projektvolumen beläuft sich auf rund 2,3 Milliarden Euro.



Mulder verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in Projektentwicklung, Bau und Investment und war zuletzt rund 13 Jahre Geschäftsführer beim Projektentwickler Kondor Wessels. „Ich kenne Laborgh seit vielen Jahren und weiß, wofür das Unternehmen steht: für soziale und verantwortungsvolle Projektentwicklung mit klarer Haltung. Besonders schätze ich den unternehmerischen Spirit und das Team, das Projekte mit Pragmatismus und Überzeugung realisiert“, sagt Vincent Mulder.