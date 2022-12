GLP beruft Vincent Flottau zum Senior Business Develop­ment Manager für die Region Norddeutschland mit Sitz in Hamburg. In dieser Position übernimmt er die Geschäftsentwicklung in den Regionen Nord- und Ostdeutschland. In seinem Fokus wird dabei vor allem das Projektmanagement der in Entwicklung befindlichen GLP-Projekte und die Akquisition neuer Baugrundstücke stehen.

Fotos: GLP PF Germany Management GmbH



[…]