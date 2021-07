Die zur Dornieden Gruppe gehörende Dornieden Generalbau realisiert derzeit an der Max-Planck-Straße in Düsseldorf ein neues, exklusives Wohnquartier mit Eigentumswohnungen in drei Stadtpalais, repräsentativen Doppelhäusern sowie freistehenden Einfamilien-Villen. Nachdem die Eigentumswohnungen bereits fast ausverkauft sind, startet jetzt im zweiten Schritt der Verkauf der Doppelhäuser und Einfamilien-Villen.…

Fotos: Dornieden Gruppe



