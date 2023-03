Villa Kennedy: Althoff wechselt die Main-Seite

Althoff ist in der Mainmetropole in Bewegung: Während die Hotelgruppe bekannt gab sich als Betreiber des 4-Sterne-Superior Hotels Ameron Neckarvillen zurückzuziehen, checkt der Betreiber auf der anderen Main-Seite in das ehemalige Fünf-Sterne-Luxushotel „Villa Kennedy“ ein. Nach fast einem Jahr Leerstand ist Conren Land damit die Nachvermietung gelungen.

.

Neupositionierung der Villa Kennedy

Mit dem neuen Pachtvertrag wird der „Villa Kennedy“, die einst zu den besten Hotelhäusern Deutschlands gehörte, neues Leben eingehaucht. Conren Land wird das Gebäude in der Kennedyallee 70 vollständig renovieren. Nach Fertigstellung im Herbst 2024 wird dann ein Haus der Marke Althoff Collection am Standort eröffnen. Vorgesehen sind insgesamt 147 Hotelzimmer und Suiten – darunter eine rund 320 m² große Präsidentensuite. Details zum Konzept inklusive der verschiedenen Gastronomieangebote des Hotels, des Spa, der Tagungseinrichtungen und des neuen Hotelnamens folgen im Laufe des Jahres 2023.



„Die Villa Speyer ist ein großartiges Objekt in einer unvergleichlichen Lage: im grünen Stadtteil Sachsenhausen, fußläufig vom Main und in der Nähe des berühmten Museumsufers, zugleich aber nur zwölf Minuten Fahrzeit vom Frankfurter Flughafen entfernt. In Frankfurt kehrt das internationale Geschäft zurück und wir sind begeistert von diesem Standort. Er passt perfekt zur Althoff Collection und unserer selektiven Wachstumsstrategie im Luxussegment“, so Thomas Althoff, Gesellschafter von Althoff Hotels.



Das im Jahr 1901 errichtete und 2006 umfänglich erweiterte Gebäudeensemble umfasst eine Gesamtmietfläche von fast 20.000 m² samt 126 Tiefgaragenstellplätzen. Ein Teil des Gebäudeensembles, die Villa Speyer, ist denkmalgeschützt und nach dem Bankier Eduard Beit von Speyer benannt. Conren Land hatte die Immobilie in im Jahr 2021 für ein Individualmandat von der DIC Asset erworben [wir berichteten] und vertritt die Eigentümergesellschaft.



„Wir haben uns bewusst für Althoff Hotels entschieden, denn der Name steht für jahrzehntelange Erfahrung und Qualität. Das in Deutschland, Frankreich und Großbritannien erfolgreiche Konzept der Althoff Collection hat uns auch für die Villa überzeugt“, sagt Matthias Schreier, Vorstand der Conren Land AG.



Neupositionierung der Neckarvillen

Während sich der Hotelbetreiber auf den Neuzugang in Sachsenhausen vorbereitet, sind fast vis-à-vis die Arbeiten für den Auszug angelaufen. Die Althoff Gruppe wird sich zum 30. Juni aus dem Ameron Frankfurt Neckarvillen auf der gegenüberliegenden Main-Seite zurückziehen. Wie die Ameron Collection am Montag mitteilte, passen die “Pläne der Eigentümer, das wirtschaftlich erfolgreiche Haus künftig neu zu positionieren, nicht zur Markenarchitektur der Ameron Collection". Das 4-Sterne-Superior-Hotel in dem historisch, denkmalgeschützten Gebäudeensemble in der Neckarstraße 7-13 hatte 2019 eröffnet und verfügt über 133 Zimmer.



Das Frankfurter Haus war das erste Boutique-Hotel der Marke Ameron. „Mit dem neuen Haus in Frankfurt setzen wir für Ameron erstmals ein Boutique-Konzept auf Luxus-Niveau um, während wir gleichzeitig mit dem besonderen Standort und dem Fokus auf herausragendem Design und Kunst der DNA der Marke treu bleiben“, erklärte seinerzeit Thomas Althoff.