Viessmann und NHW vereinbaren Effizienzgarantie für Wärmepumpen

Viessmann Climate Solutions und die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt vertiefen ihre Zusammenarbeit bei der Dekarbonisierung von Wohngebäuden. Kern einer neuen Kooperation mit der NHW-Beteiligung Medien-Energie-Technik (MET) ist eine Effizienzgarantie für Wärmepumpenanlagen im Wohnungsbestand. Damit wollen die Partner den Einsatz regenerativer Heizsysteme im Mietwohnungsbau wirtschaftlicher und planbarer machen.

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Ziel der Partnerschaft ist es, bestehende – überwiegend fossil betriebene – Heizungsanlagen in Mietwohngebäuden schrittweise durch regenerative Systeme zu ersetzen. Dabei stehen nicht nur die CO₂-Reduktion, sondern insbesondere die dauerhafte Effizienz, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen im Mittelpunkt.



Kern des Kooperationsvertrags ist eine verbindliche Effizienzgarantie, die auf den Jahresarbeitszahlen der installierten Wärmepumpenanlagen basiert. Diese Kennzahl beschreibt das Verhältnis von bereitgestellter Wärmemenge zur eingesetzten elektrischen Energie und ist entscheidend für die wirtschaftliche Bewertung im laufenden Betrieb.



Viessmann Climate Solutions und MET verpflichten sich, die Anlagen so zu planen, auszulegen und zu betreiben, dass eine definierte Mindesteffizienz erreicht wird. Damit erhalten Wohnungsunternehmen und Betreiber eine hohe Investitions- und Betriebssicherheit – ein zunehmend wichtiger Faktor angesichts steigender Anforderungen an Klimaschutz, Energieeffizienz und Kostenstabilität.



„Die Wärmewende im Gebäudebestand entscheidet sich nicht allein an der installierten Technik, sondern auch an der tatsächlichen Effizienz im Betrieb“, sagt Thomas Alt, Leiter Commercial Business bei Viessmann Climate Solutions. „Mit der Effizienzgarantie übernehmen wir gemeinsam mit der MET Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen – von der Planung bis zum laufenden Betrieb. Das ist ein wichtiger Schritt, um Wärmepumpen auch im großvolumigen Bestand planbar und wirtschaftlich einzusetzen.“