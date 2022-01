Vierzig549: Städtebaulicher Realisierungswettbewerb abgeschlossen

Vierzig549 kann sich gemeinsam mit den planenden Büros Cross Architecture, Cityförster und Kraft.Raum über den Erhalt des Bauvorbescheides für drei neue Baufelder freuen. Der Entwurf wurde im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplans erarbeitet. Der Siegerentwurf ist aus zwei eingereichten Wettbewerbsbeiträgen entstanden.

