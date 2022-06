Vierter Mieter unterzeichnet im Panattoni Park Berlin Süd

Panattoni holt den vierten Mieter in den Panattoni Park Berlin Süd im brandenburgischen Rangsdorf. Schnellecke Logistics aus Wolfsburg mietet alle drei Units der erst kürzlich fertig gestellten Halle 3 mit über 34.800 m² Gesamtnutzfläche. Der Mietbeginn ist für Juli vorgesehen.

