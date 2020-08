Viersen: GWG baut 23 Wohnungen in Niederkrüchten

Landrat Dr. Andreas Coenen hat am Dienstag, dem 11. August, gemeinsam mit Karl-Heinz Wassong, Bürgermeister von Niederkrüchten, und Michael Aach, GWG-Vorstand, ein neues Bauvorhaben auf dem Gelände der alten Grundschule in Niederkrüchten vorgestellt. Im Rahmen des GWG-Konzeptes „Wohnen mit Service“ sollen insgesamt 23 altersgerechte Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss des Neubaus findet außerdem eine Tagespflege in Trägerschaft der Stiftung St. Laurentius Platz.

