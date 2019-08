Münchner Grundstückspreise verzeichnen rasanten Anstieg

Die Grundstückspreise in München sind in den vergangenen Jahren zum Teil erheblich gestiegen. Das zeigt ein Vergleich der Bodenrichtwerte aus den vergangenen vier Jahren, den Aigner Research vorgenommen hat. Besonders deutlich entwickelten sich die Preise im Lehel und in der Maxvorstadt. Hier gab es zum Teil Preissprünge im dreistelligen Bereich. Spitzenreiter bei den Grundstückspreisen ist erneut die Fußgängerzone Kaufingerstraße/Neuhauser Straße mit einem Quadratmeterpreis von 160.000 Euro – ein Plus von 87 % in zwei Jahren.

Die Research-Experten des Immobilienmaklers werten regelmäßig Zahlen zum Münchner Immobilienmarkt aus. Zuletzt wurden die Grundstückspreise aus den Jahren 2014, 2016 und 2018 analysiert. Ein Vergleich dieser Werte zeigt eine zum Teil rasante Teuerung. Aigner Immobilien hat die Preisentwicklung von ausgewählten Münchner Stadtvierteln verfolgt und aufbereitet.



Bogenhausen

Der 13. Stadtbezirk Münchens hat viele Gesichter und gilt als gehobenes Viertel. Tatsächlich ist die Ismaninger Straße mit einem derzeitigen Quadratmeterpreis von bis zu 17.000 Euro (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 12) nicht gerade ein Schnäppchen. Interessant ist der Blick auf die Entwicklung seit 2014: Betrug die Steigerung von 2014 auf 2016 über 33 % – von 12.000 auf 16.000 Euro –, haben sich die Preise von 2016 auf 2018 lediglich knapp über 6 % erhöht. Die Flemingstraße liegt mit 8.300 Euro/m² im Jahr 2018 preismäßig noch im vierstelligen Bereich, verteuerte sich jedoch in vier Jahren auch um rund 43 % (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 1). Die Mauerkircherstraße im Herzogpark verzeichnete in dieser Zeitspanne einen Preissprung von über 70 % auf einen aktuellen Quadratmeterpreis von 13.700 Euro (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 8) Auch hier lag die größte Wertsteigerung mit rund 44 % zwischen den Jahren 2014 und 2016.



Lehel

Im beliebten Stadtteil Lehel zeigt sich eine extreme Preisentwicklung. Sowohl in der Thiersch-, der Westermühl- und der Klenzestraße (Ecke Fraunhoferstraße bis Gärtnerplatz) stiegen die Bodenrichtwerte zwischen 2014 und 2018 um jeweils über 90 %. In der Liebigstraße ist der Preissprung mit 126 % von 9.500 Euro auf 21.500 Euro besonders hoch. Das verwundert nicht: Das Lehel im Zentrum der Stadt gilt unter anderem durch seine vielen Wohnhäuser im Stil des Neubarock bzw. der Neurenaissance als das schönste Viertel Münchens mit einer hervorragenden Infrastruktur.



Maxvorstadt

Ähnlich wie im Lehel ist die Teuerung in Münchens Universitätsviertel Maxvorstadt. Kosteten Grundstücke in der Schellingstraße im Jahr 2014 noch 8.300 Euro/m² (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 58), wurden zum 31.12.2018 15.500 Euro aufgerufen. Nicht viel anders sieht es in der Türkenstraße (Hausnummer 26) und der Hartmannstraße (Hausnummer 8) aus: Die Preissteigerungen im selben Zeitraum liegen bei 89 % bzw. 85 %. Im dreistelligen Bereich liegt die Teuerung in der Perusastraße (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 5): von 50.000 Euro im Jahr 2014 auf 100.000 Euro in 2018.



Nymphenburg

Im Westen der Stadt befindet sich der Stadtteil Nymphenburg. Früher Wohnsitz der bayerischen Monarchen, ist das Viertel heute eine perfekt angebundene Wohngegend mit ruhiger Atmosphäre, prächtiger Bebauung und großem Freizeitwert. Straßen mit hoher Preissteigerung sind zum Beispiel die Volkartstraße (Seite Rotkreuzplatz) mit 80 % zwischen 2014 und 2018 (6.000 Euro auf 10.800 Euro/m²), die Jutastraße mit 89 % (5.500 Euro auf 10.400 Euro/m²) und die Marlene-Dietrich-Straße mit 90 % (4.800 Euro auf 9.100 Euro/m²).



Schwabing

Schwabing gilt vielen als Inbegriff von München. Heiß begehrt als Wohnviertel, ist das Angebot hier sehr knapp und die Preise entsprechend hoch. Die bekannte Hohenzollernstraße (Hausnummer 60) verteuerte sich zwischen 2014 und 2018 um rund 87 % von 8.300 Euro auf 15.500 Euro. Während die Leopoldstraße schon vor vier Jahren Quadratmeterpreise im fünfstelligen Bereich verzeichnete (2014: 10.500 Euro, 2016: 13.500 Euro, 2018: 15.000 Euro, Hausnummer 50), konnte dies für die Keuslinstraße erstmalig im Jahr 2016 beobachtet werden. Von 2014 auf 2018 betrug die Preissteigerung rund 76 % von 6.800 Euro auf 12.000 Euro. Noch im vierstelligen Bereich liegen die Quadratmeterpreise in der Tristanstraße (Hausnummer 20): Aktuell werden dort 7.200 Euro aufgerufen – und damit ebenfalls knapp ü ;ber 70 % mehr als im Jahr 2014.



Solln

Der südlichste Stadtteil von München ist im Kern dörflich geprägt und bietet in der Parkstadt größere Wohneinheiten. Bekannt jedoch ist Solln für seine Villenviertel um die Prinz-Ludwigs- und die Wilhelmshöhe, die zu den schönsten der bayerischen Landeshauptstadt gehören. Betrachtet man sich die in der Villenkolonie Prinz-Ludwigs-Höhe gelegene Friedastraße (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 3) im Preisverlauf, so lässt sich eine konstante Preissteigerung feststellen. Zwischen 2014 und 2016 verteuerte sich der Quadratmeterpreis von 2.200 Euro auf 2.800 Euro. Im Jahr lag er bei 3.400 Euro und damit 19 % über dem aktuellen Bodenrichtwert der nur etwa fünf Minuten entfernten Ascholdinger Straße. Hier allerdings war die Preissteigerung zwischen 2014 und 2018 mit rund 62 % auf 2.750 Euro recht hoch (Anhaltspunkt ist die Hausnummer 23). Die Melchiorstraße wirkt mit ihrer Steigerung um 45 % von 2.200 Euro auf 3.200 Euro dagegen fast schon gemäßigt.



„Die Preisentwicklung in der bayerischen Landeshauptstadt verwundert nicht“, kommentiert Thomas Aigner, Inhaber der Aigner Immobilien GmbH und Mitglied des Gutachterausschusses München, die Zahlen. „Grund und Boden ist nicht beliebig reproduzierbar. Allerdings erwarte ich in den kommenden zwei bis vier Jahren keine solch immensen Preissprünge in Münchens Bestlagen, sondern eher moderate Steigerungen wie zu Beginn des Jahrtausends.“