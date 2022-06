Vier neue Mietverträge in der Leipziger Ritterstraße

Gleich vier Mietverträge über rund 900 m² Bürofläche vermittelte das Office Advisory-Team der Leipziger Niederlassung von BNP Paribas Real Estate in der Ritterstraße 38-40. Das im Jahr 1905 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Bürohaus in der Innenstadt ist damit vollvermietet. Die letzte Sanierung erfolgte in den Jahren 2021/2022. Die Abschlüsse im Einzelnen:

Im 1. OG mietete der Finanzdienstleister Tecis (Gilbert Fuchs und Sebastian Schulze) knapp 200 m² Bürofläche und hat damit einen weiteren Standort in Leipzig eröffnet. Tecis hat seinen Unternehmenssitz in Hamburg und bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Finanzkonzept für Vermögensaufbau, Immobilien, Vorsorge und Immobilienfinanzierung. In über 290 regionalen Teams arbeiten deutschlandweit über 3.000 lizenzierte Berater.



Die Stiftung Bahn Sozialwerk mietete rund 200 m² Bürofläche im 2. OG und wird ebenfalls in Leipzig umziehen. Sie wurde 1997 unter Zusammenschluss des ehemaligen Bundesbahn-Sozialwerks und des Bahnsozialwerks der Deutschen Reichsbahn durch den Präsidenten des BEV gegründet. Das Unternehmen betreut aktive und ehemalige Mitarbeitende und deren Angehörige und Hinterbliebene, soweit sie zum Kreis der BSW-Förderer gehören.



Neuer Mieter im 3. OG ist die Sozietät Bunzel und Partner – Steuerberater und Rechtsanwälte auf einer Fläche von 200 m². Die mittelständische Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin wird ihr Leipziger Büro in die Ritterstraße verlegen und dort mit ihrem Team Unternehmen beraten und begleiten.



Das 4. OG samt Dachgeschoss mit einer Fläche von 300 m² mietete die AS Unternehmensgruppe für den Verwaltungssitz der AS Property Management GmbH. Sie wird vom Standort Leipzig aus das bundesweite Immobilienportfolio des Eigenbestands und der Wohnprivatisierung sowie die Projektentwicklungen im Bereich der Denkmalsanierung betreuen.