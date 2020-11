Vier neue Mieter in nur vier Wochen für den Segro CityPark Düsseldorf

Innnerhalb von lediglich vier Wochen hat Segro für seinen Segro CityPark Düsseldorf in der Fichtenstraße vier neue Mieter für zusammen circa 4.300 m² Gewerbefläche gewinnen können. Der niederländische Lebensmittelgroßhändler Meledi mietet 2.050 m² Hallenfläche. 230 m² Bürofläche werden von dem Generalunternehmen Stahl + Verbundbau GmbH gemietet, dass auch bei vielen Segro-Projekten als Generalunternehmen tätig ist. Zudem mietet die Nanoprotect GmbH 860 m². Das Unternehmen ist auf chemische Nanobeschichtungen diverser Oberflächen spezialisiert. Der Bestandsmieter McCann, eine Kreativagentur, erweitert sich um 1.200 m² auf nun 4.900 m².

.