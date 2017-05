Vier neue Mieter für den Tower 185

Tower 185

CA Immo hat vier weitere Mietverträge über insgesamt rund 3.500 m² im Frankfurter Tower 185 im Europaviertel abgeschlossen und damit die Vermietungsquote des 100.000 m² großen Turms auf 92 Prozent angehoben. Neue Mieter sind die Unternehmen IHS Markit Ltd auf einer Fläche von rund 1.390 m², SER Solutions Deutschland GmbH mit ca. 970 m² sowie die Kanzleien Bluedex mit 440 m² und Heussen mit 700 m². Die Auslastung des insgesamt ca. 100.000 m² Mietfläche großen Tower 185 liegt aktuell bei rund 92 %.

Zuletzt hatte CA Immo eine Büroetage mit etwa 1.400 m² des 200 Meter hohen Tower 185 an den Verband der Sparda Banken e.V. vermietet und die Mietfläche im März übergeben. Weitere Mieter des Gebäudes sind u. a. PwC PricewaterhouseCoopers, Mayer Brown LLP, Dechert LLP, Winheller, Corestate Capital Group, Henderson Global Investors Ltd., CBRE Global Investors, HKP Group sowie Hyundai Capital Europe und Australia New Zealand Banking Group. Bei jüngsten Mietverträgsabschlüssen waren die Unternehmen Colliers International (IHS Markit) sowie JLL (SER Group) beratend und vermittelnd tätig.



Im Jahr 2015 hatte PwC mit dem Umzug von 600 seiner 3.100 Frankfurter Mitarbeiter nach Düsseldorf 8 Etagen des Tower 185 verlassen und damit für hohen Leerstand im Gebäude gesorgt [PwC zieht Tower 185 leer]. Noch im gleichen Jahr konnte CA Immo die Flächen aber wieder neu vermieten und damit die Belegungsquote wieder auf über 90 Prozent anheben [CA Immo vermietet an Hendersen und Corestate im Tower 185].



Der von Prof. Christoph Mäckler Architekten unter strengen Nachhaltigkeitskriterien entworfene Tower 185 in der Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 ist mit seiner Höhe von 200 Metern Deutschlands vierthöchstes Bürogebäude. Das Green Building erhielt als eines der ersten Hochhausneubauten in Europa das Nachhaltigkeitssiegel LEED Gold des U.S. Green Building Council.