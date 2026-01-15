Vier Milliarden für Westfalen: Blackstone plant XXL-Rechenzentrum

Blackstone will in Nordrhein-Westfalen erstmals ein Rechenzentrum realisieren – mit einer Dimension, die selbst im internationalen Vergleich auffällt. Auf einem ehemaligen Kraftwerksareal nahe Hamm soll ein Campus mit 200 Megawatt Leistung entstehen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde bereits im Dezember unterzeichnet.

.

Blackstone plant im westfälischen Lippetal den Bau eines großflächigen Hyperscale-Rechenzentrums. Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als vier Milliarden Euro. Durch die späteren Nutzer des so genannten „Daten-Campus“ könnte die Investitionssumme auf bis zu 12 Milliarden Euro steigen. Vorgesehen ist ein Campus auf rund 30 Hektar eines früheren Kraftwerksgeländes im Industriegebiet Westfalen nahe der Autobahn 2, das von einer kommunalen Gesellschaft der Stadt Hamm und der Gemeinde Lippetal vermarktet wird. Der Kaufvertrag über insgesamt 27 Hektar wurde bereits im Dezember unterzeichnet. Das Vorhaben ist aber noch keineswegs in trockenen Tüchern, denn der Vertrag tritt erst in Kraft, wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind.



Umgesetzt werden soll das Projekt durch die Blackstone-Tochter Quality Technology Services (QTS) bislang aber noch keinen Standort in Deutschland betreibt. Mit geplanten 200 Megawatt IT-Leistung übertrifft das Vorhaben deutlich bisherige QTS-Projekte in den Niederlanden und erreicht eine Größenordnung, wie sie aktuell nur wenige Rechenzentren in Deutschland anstreben. Die aktuellsten Pläne von Microsoft im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis sind das Nächstgrößte mit einem Volumen von 3,2 Milliarden Euro [wir berichteten].



Der Standort Westfalen soll insbesondere mittelständischen Unternehmen kurze Wege zu leistungsfähiger digitaler Infrastruktur bieten. Kommunalpolitisch wird das Projekt als Impuls für die regionale Wirtschaft bewertet, auch mit Blick auf datenintensive Anwendungen wie Künstliche Intelligenz. Die eigentlichen Bauanträge werden allerdings frühestens ab 2028 erwartet, zunächst startet das Plan- und Genehmigungsverfahren. Mit einer Fertigstellung der Anlage kann somit frühestens in den frühen 2030er-Jahren gerechnet werden.



„Mit dieser möglichen Investition stärken wir unseren Standort langfristig. Die besondere Lage schafft wertvolle Synergieeffekte und unterstreicht die Bedeutung einer kooperativen kommunalen Entwicklung, von der auch die regionale und heimische Wirtschaft profitieren könnte. Für uns ist dies zugleich der Beginn eines gemeinsamen Prozesses, um die Potenziale des Standorts weiter auszubauen. Als zuständige Gemeinde, im Rahmen der Bauleitplanung, ist uns ein transparenter Prozess wichtig.“, so Tobias Nillies, Bürgermeister der Gemeinde Lippetal.



Flankiert wird das Vorhaben von weiteren Infrastrukturprojekten. In direkter Nachbarschaft plant der Netzbetreiber Amprion einen Stromkonverter, der ab den frühen 2030er-Jahren große Mengen Windstrom aus der Nordsee nach Westfalen verteilen soll – ein zentraler Faktor für den energieintensiven Betrieb des Rechenzentrums. Darüber hinaus besteht jetzt schon - nur 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt - das RWE-Kraftwerk Westfalen. Somit sei laut Britta Harper, Managerin des Investors Blackstone, bereits jetzt genügend Strom für eine Rechenzentrum verfügbar. Für die Kühlung soll nach aktuellen Planungen kein Wasser aus der Lippe entnommen werden, sondern ein geschlossener Kühlkreislauf realisiert werden. Parallel wird geprüft, ob entstehende Abwärme in die kommunale Wärmeversorgung eingebunden werden kann.



Der hohe Energiebedarf moderner Rechenzentren bleibt dabei ein zentrales Thema. Studien gehen von stark steigenden Stromverbräuchen in Deutschland aus. Entsprechend dürften Umweltfragen und Bürgerbeteiligung in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle spielen. Das Projekt ist jedoch unabhängig von den aktuell diskutierten europäischen KI-Gigafabriken entstanden und soll vor allem als klassischer Rechenzentrumsstandort für Hyperscaler und IT-Konzerne dienen.

