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Immobilien-Nachrichten » Wohnen
   
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Entwicklungsfähige Bestandsimmobilie

ViennaEstate bringt „Flora Living“ in den Vertrieb

ViennaEstate startet den Verkauf eines Altbauprojekts in der Floragasse 9 in Wien. Unter dem Namen „Flora Living“ werden für sieben sanierungsbedürftige Einheiten Eigennutzer oder Kapitalanleger gesucht.

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Das Objekt in der Floragasse 9 umfasst sieben leerstehende, sanierungsbedürftige Wohnungen mit ein bis drei Zimmern und Wohnflächen zwischen rund 35,99 m² und 58,21 m². Die Kombination aus klassischer Altbausubstanz und flexiblen Grundrissen eröffnet laut des Maklers sowohl Eigennutzern als auch Kapitalanlegern Spielräume für eine Neupositionierung. Das Projekt profitiert zudem von vergleichsweise moderaten mietrechtlichen Rahmenbedingungen, was laut des Unternehmens zusätzliche Perspektiven für Investitionen schafft.