Vienna House übernimmt Stadthotels von Arcona

Die österreichische Gruppe Vienna House verdoppelt sich in Deutschland. Der Hotelbetreiber übernimmt von der Rostocker Unternehmensgruppe Arcona zum 30. April 2019 17 Stadthotels und zwei Projekte. Neben acht Arcona Living und vier Arcona Hotels, betrifft dies auch die fünf Steigenberger Betriebe des Franchisegebers Deutsche Hospitality sowie zwei Projekte in Greifswald und Mannheim. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die Stadthotels von Arcona passen perfekt in das Portfolio von Vienna House. Es haben sich zwei Partner gefunden, die sich auf ihre Markenpositionierung/Kerngeschäft konzentrieren, die daraus sinnvoll wachsen wollen und sich auch noch großartig verstehen,“ erklärt Rupert Simoner, Vorstandvorsitzender Vienna House. Alle Mitarbeiter der verkauften arcona-Stadthotels werden von Vienna House übernommen. Die Hotels werden unter der Dachmarke Vienna House in Pacht geführt. Der größte österreichische Hotelkonzern betreibt und entwickelt derzeit über 40 Hotels in Europa mit dem Schwerpunkt auf Stadthotels unter den Marken Vienna House, Vienna House Easy und Vienna House R.evo.



Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter (48) sagte, dass man sich mit dem Verkauf strategisch für die Zukunft aufstellen werde. „Unsere Stärke war es, dass wir auch an B-Standorten erfolgreiche Stadthotels etablieren konnten. Arcona konzentriert sich künftig auf Ferienhotels. Wir sehen darin großes Wachstumspotenzial“, so Winter. Zum Unternehmen werden weiterhin das Wyn Strandhotel auf Sylt, das Gartenhotel Erika im österreichischen Kitzbühel, das Hotel Hanseatic und Villen sowie das First in Sellin auf Rügen, das Elephant Hotel in Weimar und das Romantik Hotel auf der Wartburg in Eisenach gehören.



Konkret wechseln an Vienna House folgende Betriebe:

• arcona Häuser in Potsdam, Stuttgart, Rostock und Stralsund

• arcona Living in Osnabrück, Wetzlar, Leipzig, Baden-Baden, Berlin, Bremen, München und Schaffhausen

• Steigenberger Hotels in Rostock, Wismar, Osnabrück, Braunschweig und Eisenach

• Projekte in Greifswald und Mannheim



Der Verkaufsprozesses wurde von Ecovis und Wenske Legal von Seiten Arcona und von Seiten Vienna House bei den Vertretern von Hogan Lovells International LLP und PricewaterhouseCoopers Wien sowie von der Treugast Solution Group begleitet.