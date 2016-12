Vienna House setzt Anker in Kronberg

Die österreichische Hotelgruppe Vienna House ist sich mit der Entwicklungsgesellschaft Contraco GmbH handelseinig geworden: Die Wiener pachten das geplante Design-Hotel am Kronberger Bahnhof (in der Nähe von Frankfurt). Das Hotel wird 96 Zimmer in ansprechendem, mit moderner Kommunikationstechnik ausgerüstetem Ambiente vorhalten, dazu zwei Tagungsräume, Bistro, Lounge mit Bar, Sonnenterrasse und Fitnessareal offerieren. Der Baubeginn ist für Anfang 2019 avisiert. Mit der Inbetriebnahme des Standorts im Taunus wächst die Zahl der deutschen Vienna House Dependancen auf 16.

Die Wiener unterhalten darüber hinaus 17 weitere Hotels in Europa, die sämtlich in der Drei- bis Vier-Sterne-Klasse verortet sind. Das 1989 gegründete Unternehmen k...

[…]