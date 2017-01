Vienna House Easy Berlin eröffnet mit 152 Zimmern am Prenzlauer Berg

Die Hotelgruppe Vienna House eröffnet zum Jahresauftakt das erste Vienna House Easy Berlin mit voller Kapazität. Beste Voraussetzungen für das Hotel am Standort Prenzlauer Berg, das mit einer iPhone Länge zum Berliner Velodrom neues Partnerhotel der Six Day Berlin ist.

.

"Seit Pre-Opening des Hotels im September 2016 hat das Hotel bereits mehr als 9.000 Gäste begrüßt“, so Ralph Alsdorf, Direktor des Vienna House Easy Berlin. „Viele Besucher erkunden die Stadt mit dem Fahrrad und das kommt nicht von ungefähr: Berlin ist die deutsche Radrennsportstadt. Wir haben so mit den Six Day Berlin einen idealen Kooperationspartner gewonnen, dank dem dieser Sport, aber auch die Lebenskultur in Berlin ein Revival erfahren“, fügt er hinzu.





Rezeption im Vienna House Easy Berlin.



Mit dem Vienna House Easy Berlin erhöht sich die Anzahl der Hotels der smart-casual Marke Vienna House Easy in Deutschland auf insgesamt zwölf.