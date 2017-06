Vienna House Capital neuer Alleinaktionär bei Vienna House

Das gesamte Aktienpaket der Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna House) ist von Vienna House Capital übernommen worden. Der Vertrag, der Mitte Februar unterzeichnet wurde (Signing), wurde in den letzten Monaten für das Closing vorbereitet, kartellrechtlich geprüft und ist am 31. Mai 2017 bestätigt worden. Vienna House Capital ist die österreichische Tochtergesellschaft der thailändischen U City PCL (U City) mit Sitz in Wien.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Vienna International Hotelmanagement AG Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG UBM Development AG Credit Suisse Ernst & Young Vienna House Wien

Zusätzlich zu dem gesamten Aktienpaket sind sieben Hotelimmobilien sowie die Pachtgesellschaft für das andel’s by Vienna House Cracow, die im Besitz der Warimpex Gruppe und in Anteilen bei der UBM Development AG waren, übernommen und in die Vienna House Gruppe eingebracht worden [Warimpex verkauft die Hälfte seines Immobilienvermögens]. Die Gesamttransaktion beläuft sich auf einen Wert von rund 335 Millionen Euro. Alle erworbenen Hotels befanden sich bereits im Management von Vienna House.



„Für Vienna House bedeutet diese Veränderung eine Stärkung der Kapitalstruktur, um weitere Investments in internationales Wachstum, Unternehmensentwicklung und zukunftweisende Serviceleistungen sicherzustellen. Das heißt, unsere Strategie zielt auf Wachstum durch Management- und Pachtverträge und durch passende Zukäufe einzelner Objekte sowie ganzer Portfolios hin. Auf den Bereichen strategisches Asset Management und Akquisition wird ein starker Fokus von mir liegen“, erklärt Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender von Vienna House.



Der Vorstand setzt sich mit 1. Juni 2017 aus Rupert Simoner, Chief Executive Officer, Martin Ykema, Chief Operating Officer, und neu aus Johanna Weichselbaumer, Chief Financial Officer, und Daniel Ross, Chief Investment Officer, zusammen. Weichselbaumer, die seit über 25 Jahren für die Hotelgruppe arbeitet, war an dem Transaktionsprozess maßgeblich mitbeteiligt. Ross wird in seiner dualen Funktion, als CIO von Vienna House und BTSG, gemeinsam mit Simoner das Unternehmen durch Investments in den Ausbau des Portfolios weiterentwickeln.



Begleitet wurde die Transaktion von der Credit Suisse auf Verkäuferseite und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young auf Käuferseite. Vienna House wurde zudem von der BDO Austria GmbH unterstützt.



Der neue Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern: Ann Piyaporn Phanachet (Aufsichtsratsvorsitzende und CEO von U City), John Westoby (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Hospitality Director U City), Jonathan Wigley (Mitglied des Aufsichtsrats und CEO von AHS Hotels) und Sayam Siwarapornskul (Chief Legal Officer von BTSG).



Folgende Objekte gehen in die Vienna House Gruppe ein: Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, andel’s by Vienna House Lodz, angelo by Vienna House Katowice, Vienna House Easy Chopin Cracow, Vienna House Diplomat Prague, angelo by Vienna House Pilsen, angelo by Vienna House Bucharest sowie die Pachtgesellschaft für das andel’s by Vienna House Cracow. Alle weiteren Pacht- und Managementverträge bleiben unverändert bestehen.