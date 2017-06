Vienna Airport: Spatenstich für Cargo-Partner in Fischamend

Die Vienna Airport Region rund um den Flughafen Wien wächst weiter: Heute, am Donnerstag, 1. Juni 2017, fand der Spatenstich für die Erweiterung des Logistikbetriebes von Cargo-Partner gemeinsam mit Mag. Stefan Krauter, CEO Cargo-Partner, Petra Bohuslav, Wirtschaftslandesrätin des Landes Niederösterreich, Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG und Nobuo Katamine, Geschäftsführer des Standortpartners Makita statt. Errichtet wird eine neue Betriebsanlage auf einer Fläche von rund 21.000 m².

Cargo-Partner betreibt bereits Logistikdienstleistungen in Fischamend und erweitert jetzt seine Kapazitäten. Damit schafft cargo-partner etwa 35 neue Arbeitsplätze in der Region - künftig werden am erweiterten Betriebsstandort insgesamt rund 280 Beschäftigte tätig sein. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zur derzeit in Bau befindlichen Unternehmenszentrale von Makita Österreich und der Nähe zum Flughafen Wien nutzt cargo-partner die Vorteile der Vienna Airport Region.



„Der heutige Spatenstich ist ein weiterer Meilenstein der erfolgreichen Geschichte des Unternehmens und mit der neuen Logistikhalle wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Als Wirtschaftslandesrätin freut es mich besonders, dass man auf den Standort Niederösterreich setzt und hier in Fischamend das Herz eines globalagierenden Unternehmens schlägt“, gratuliert Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav zum Spatenstich.





An der Spatenstichfeier am 1.6.2017 nahmen teil (von links nach rechts): Herr Nobuo Katamine (Geschäftsführer Makita), Bürgermeister Mag. Thomas Ram (Gemeinde Fischamend), Mag. Stefan Krauter (CEO und Eigentümer cargo-partner), Landesrätin Dr. Petra Bohuslav (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner), Christoph Grasl, MBA (Managing Director Austria / Regional Director CEE Cargo-Partner) und Prof. Dr. Günther Ofner (Vorstand Flughafen Wien AG).



„Die Betriebserweiterung von cargo-partner stärkt die Standortgemeinde, schafft Arbeitsplätze und setzt Wachstumsimpulse für die Regionalentwicklung. Genau das ist das Ziel der Vienna Airport Region: Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden und Wirtschaftspartnern bündeln wir die Kompetenzen aller Partner und schaffen optimale Standortbedingungen für neue Betriebsansiedlungen lokaler und internationaler Unternehmen.“, erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.